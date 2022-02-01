وائل جمعة يخضع للتحقيق وعقوبات منتظرة على منتخب مصر

قال الإعلامي محمد شبانة إن وائل جمعة مدير المنتخب الوطني خضع للتحقيق أمس الاثنين من قبل اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون على خلفية الأحداث المؤسفة بين منتخبي مصر والمغرب في الممر المؤدي لغرف الملابس عقب انتهاء المباراة.

وواصل كلامه ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "كشف مصدر في اتحاد الكرة، أن التحقيقات أغلقت اليوم ومن المقرر إصدار قرارات غدا بشأن المنتخبين، بعد الأحداث التي تم خلالها الاعتداء على فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عقب مباراة الفريقين أمس في ربع نهائي أمم أفريقيا".

وأكمل: "نشبت مشادات بين لاعبي المنتخبين بعد الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا للاشتباكات بين لاعبي الفريقين، واتهم فيها عدد من لاعبي المنتخبين على رأسهم محمود جاد الذي قدم منتخب مصر دليل براءته بتواجده في كشف المنشطات.