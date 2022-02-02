صناعة النواب تناقش خسائر شركة النصر لصناعة الكوك.. الثلاثاء المقبل

تعقد لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمد محمود رئيس اللجنة، اجتماعا الثلاثاء القادم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن أسباب الخسائر التي تتعرض لها شركة النصر لصناعة الكوك بمنطقة التبين بحلوان.

جاءت الخسائر، وفقا لطلب الإحاطة، نتيجة عدم السماح باستيراد الفحم الحجري من الخارج وخاصة بعدما أكدت الدراسات أن هناك جدوى من استمرار الشركة.

وكان النائب مصطفى بكري، قد تقدم بطلب احاطة بشأن أسباب الخسائر التي تتعرض لها شركة النصر لصناعة الكوك بمنطقة التبين بحلوان نتيجة عدم السماح باستيراد الفحم الحجري من الخارج وخاصة بعدما أكدت الدراسات أن هناك جدوى من استمرار الشركة.