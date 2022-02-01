بعد حصوله على عدة جوائز.. تامر حسني: "تصويت الجمهور أهم عندي"

نشر الفنان تامر حسني، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وأعرب تامر حسني، عن سعادته بحصوله علي عدة جوائز، وعلق: “تصویت و جوائز الجمهور و ردود أفعالهم في الشارع هي أهم أنواع الجوائز بشكر جماهير كل الجهات المحترمه زي اي تي بالعربي و عرب ۲۰۲۱ عن دوري في فيلم “وود”، ووشوشة لحصولي على أفضل ممثل لهذا العام ”مش أنا" و حصولي أيضا على أفضل فيلم .

وأضاف تامر: "جميعنا كنا في انتظار تقديركم الشخصي لمجهود كل شخص فينا تعب في الفيلم دا وفرحتي، بتتضاعف لأني أول مرة آخد جايزة أحسن فيلم في حياتي يكون فيلم قصة وسيناريو و حوار تامر حسني، ومن أهم الرسايل اللي كان نفسي أوصلها لجمهورنا الكريم، إن المريض الحقيقي هو اللي معندوش طموح و أن الإنسان يقدر يوصل

لحلمه رغم أي ظروف و ينفع يصنع حلم جديد يكون هو أول حد فكر فيه، واثق أن الجملة دي في كتير محتاجين لها و حاسين إن الكلام ليهم أیوا ليكم .. شكرأ جمهورنا المحترم شكرأ زوجتي حبيبتي بسمه على دعمك، طول السنة شكرأ لكل فرد في أسرتي وجميع أفراد الشركه اخواتي حبايب قلبي شكرا أخي حسام حسني أول إنتاج ليك إنتاج يشرف و محترم وبيقول رسالة وحقق أعلى إيراد فيلم مصري في تاريخ السينما العربية ودا كان تحدي بينا يا حس أنه يبقى فيلم راقي و محترم و يحقق أعلى إيراد وانت كنت خايف مبروك يا حبيبي ليك و لكل شركاء الإنتاج أ/ احمدالدسوقي و أ/ احمد بدوية، و أ/ عمرو عاکف و افراد شركته المميزين و طبعا مخرجتنا الجميله الرائعه أ/ ساره وفيق عقبال القادم يارب".

حفل تامر حسني في فورميلا الرياض:



شارك النجم تامر حسني ، كواليس حفلة أمس بمدينة الرياض بالسعودية، ونشر مجموعة صور من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب تامر حسني معلقا من خلال صوره:"كان لي كل الشرف أن أحيي حفل فورمولا إي العالمية بالمملكة السعودية مع الجماهير الحبيبة الغالية وسط أهل الرياض الكرام".