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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد توجيه السيسي.. برلمانية تطالب بالتوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية

أيدت النائبة إيفيلين متى عضو لجنه الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن التنسيق بين الجهات الحكومية لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية.
 

وقالت “متي” لـ"صدي البلد"، يجيب أنشاء بنية تحتية خاصة بهذه السيارات فحتي الان لا توجد بنية تحتية مستعده لاستقبالها ومحطات شحن البطارية الخاصة بها، مشيرة أيضا الي ضرورة توفير محطات شحن خاصه بهذه السيارات الكهربائية في كل ارجاء الجمهورية لسهولة شحن السيارة في أي منطقة يتوجه اليها المواطن.

 

أشارت النائبة إلى أن لجنه الصناع بالبرلمان تعمل بأقصى جهودها لتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالسيارات والكهرباء وتوفير محطات ومفاعلات كهربائية وفقًا للصالح العام.

 

جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام".

وعرض هشام توفيق مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية، والتي تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، وميكنة إجراءات العمل، وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة، ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

كما عرض وزير قطاع الأعمال العام الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتعظيم استخدام سيارات الركوب الكهربائية على مستوى الجمهورية، ووجه الرئيس بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية، أخذاً في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً، على أن يتم العمل في هذا الإطار بالشراكة مع القطاع الخاص على نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تخصيص حافز أخضر لمالكي السيارات الكهربائية.

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