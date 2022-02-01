مران قوي لحراس مرمي الأهلي في الإمارات

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بفريق الأهلي، مرانا قويا للحراس بشكل منفرد، خلال المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية.

وحرص ميشيل على قيادة تدريبات بدنية وجانب من تدريبات الكرة المتنوعة مع حراس المرمى بالفريق خلال مران اليوم، قبل أن ينتظموا في التدريبات الجماعية للفريق.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، إلى الإمارات مساء أمس الاثنين.

يذكر أن الأهلي يخوض أولى مواجهاته في كأس العالم للأندية أمام إف سي مونتيري يوم ٥ فبراير، في الدور التمهيدي للبطولة.