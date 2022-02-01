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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي يحيي ذكرى شهداء الأهلي: أرواح طاهرة ماتوا حبا في الكيان‏

أحمد فهمي
أحمد فهمي

احيا الفنان أحمد فهمي،ذكري رحيل 74 شهيد من مشجعي النادي الأهلي أثناء مباراة الفريق الأحمر والمصري البورسعيدي موسم 2011-2012.

وكتب فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:رحمة الله على ارواحاً طاهرة.. سالت دمائها حباً في الكيان‏ يوم ما أبطل اشجع هكون ميت اكيد#المجد_للشهداء.

نجحت الإعلامية أسما إبراهيم، في عودة الصلح بين النجمين محمد رمضان وأحمد فهمي، بعد أن طالبت الثاني على الهواء خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، على قناة القاهرة والناس، بأن يقوم بعمل فولو أو متابعة لحساب الفنان محمد رمضان على "انستجرام"، ليبادر فهمي بعمل المتابعة والتأكيد على عدم خلافات بينه وبين رمضان.

 

وأعاد النجم محمد رمضان، نشر جزء من حوار أحمد فهمي مع الإعلامية أسما إبراهيم، خلال حلقة برنامج "حبر سري"، وتفاعل مع مقطع عودة فولو أحمد فهمي له ، برد المتابعة هو الآخر ليعلن نهاية الخلاف بينهما، ويقوم بالإشارة إلى فهمي وأسما إبراهيم ويعلق قائلا: "وأنا بعمل عودة للفولو".

 

برنامج "حبر سري" تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، كل خميس وجمعة على شاشة القاهرة والناس، الساعة ١١ مساء.

أحمد فهمي وهنا الزاهد احمد فهمي أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد شهداء النادي الأهلي

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