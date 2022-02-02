"وش السعد علينا".. أحمد راتب عن عادل إمام: أي فنان مثل بجانبه أصبح نجما كبيرا| نوستالجيا

اقتحم الفنان أحمد راتب، منصة التكريم في حوار سابق، ليتحدث عن الزعيم عادل إمام، قائلاً: "أنا مش هتكلم عن عادل إمام الفنان .. لأن الناس كلها بتتكلم عليه .. حوالي 200 مليون عربي بيتكلموا عنه".

وأضاف أحمد راتب قائلاً: "ومش هتكلم عن عادل إمام ومواقفه الوطنية ومصريته الصميمة .. أنا هتكلم عن عادل إمام "قدم السعد"".

وتابع: "اللي شاف فيلم " النمر والأُنثى" وشاف فيه ولد صغير كان بيمثل جمب عادل إمام، اسمه ماهر عصام .. يشوف دلوقتي ماهر عصام اللي بقى نجم .. أي طفل مثل مع عادل إمام .. أصبح نجما كبيرا حالياً".

وأكمل أحمد راتب قائلاً: "أي ممثل فينا مثل جمب عادل إمام، ربنا فتحها عليه من وسع .. صورتي مع عادل إمام علقتها في غرفتي في المنزل، وفي غرفتي في العمل .. لازم أحطها في أي مكان بتواجد فيه لأن عادل إمام رمز التفاؤل بإن مصر بخير وفنها علطول بخير".

وأردف: "عادل إمام هو قدم السعد .. ربنا يخليه ويحفظه لينا يارب".

ووجه أحمد راتب حديثه لـ عادل إمام قائلاً: "ربنا يسعدك .. ودائماً موفق .. وبتسعد مصر كلها .. واحنا بنحبك أوي .. ومش عارفين نقولك إيه ولا إيه".