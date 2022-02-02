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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. ديميت أوزديمير تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

ديميت
ديميت

شاركت الفنانة التركية ديميت أوزديمير، متابعيها صور جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  «إنستجرام».

 

وظهرت ديميت أوزديمير، في الصور بإطلالة ساحرة حيث ارتدت توب باللون الأحمر و بنطلون جلد أسود   و تركت شعرها بشكل انسيابي  ، مما أثار إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن  آخر أعمال ديميت أوزديمير  مسلسل “منزلي”، والذي انتهى عرض الموسم الثاني منه، وشارك في بطولته كل من ديميت أوزديمير، وإبراهيم تشيليكول، وعلى أوغوز سينول، وإنجين هيبيلري، وكاظم سنان.

 

ويروي المسلسل قصة حب مستحيلة تجمع شخصين من عالمين مختلفين تمامًا، ويتفاجأ كلاهما بضغوطات من عائلتيهما لكي يتزوجا، ولكن تغلق كل الأبواب أمامهما ليجدا أن قصتهما من المستحيل أن تصل إلى نهايتها السعيدة.

ديميت اللون الاحمر التواصل الاجتماعي انستجرام الفن تركي اعمال ديميت أوزديمير

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