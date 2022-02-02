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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة صباحية.. تامر هجرس يخطف الأنظار من أحدث ظهور له

تامر هجرس
تامر هجرس

نشر الفنان  تامر هجرس، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

 

وظهر تامر هجرس، بصورة صباحية مع الكلب الخاص به مما حازت على إعجاب متابعيه و علق قائلا:" صباح الخير".

 

أعمال تامر هجرس الفنية


بدأ تامر هجرس، حياته المهنية في مجال عروض الأزياء، ثم بدأ في العمل السينمائي من خلال فيلم “بركان الغضب”.

 

شارك بعدها مع الفنان عادل إمام في فيلم “التجربة الدنماركية”، ثم في بطولة أفلام “عمليات خاصة” و"البلد دي فيها حكومة".

 

تفرغ تامر هجرس في السنوات الأخيرة للعمل في الدراما التلفزيونية، ومن المسلسلات التي قام ببطولتها: “خاص جدًا، زي الورد، باب الخلق، شربات لوز”.

تامر هجرس التواصل الاجتماعي انستجرام سينما المسلسلات الفنان دراما

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