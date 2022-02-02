بشرط.. إيران تعلن التوصل لاتفاق مربح للجميع في مفاوضات فيينا

حسن نية وجدية الغرب

أعلن كبير مفاوضي إيران في محادثات الاتفاق النووي علي باقري كني، اليوم الأربعاء، أنه "تم التوصل لأرضية في مفاوضات فيينا لاتفاق مُرض للجميع بشرط حسن نية وجدية الغرب".

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، قال كني، خلال اجتماعه مع لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، إن "إيران لم تجر بعد مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين".

وأضاف أنه "لا تزال هناك قضايا مهمة يجب التفاوض بشأنها والاتفاق عليها"، لافتًا "من حقنا رفع جميع العقوبات، لكن الطرف الآخر وافق حتى الآن على رفع بعضها".

وأفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، بأن المفاوضات مع إيران حول الصفقة النووية في مرحلتها الأخيرة، ولدى الأطراف عدة أسابيع للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف المسئول الأمريكي وفق ما نقلته "الشرق" السعودية: "الإيرانيون يعلمون جيدا أنه لم يعد هناك مجال لإطالة المفاوضات، وما نقوله "ليس تهديدا، ومحادثات فيينا حققت تقدما في تضييق هوة الخلافات".

ونوه بأن: "إيران قد تقرر عدم احترام بمسار العودة لالتزاماتها ونحن على استعداد بـ"خطة للطوارئ، وتقدم البرنامج النووي الإيراني لا يتركنا سوى أمام "أسابيع معدودة" للتوصل إلى اتفاق".

ولفت: "نتفاوض بشكل منفصل على الإفراج عن مواطنينا المحتجزين في إيران، وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية "مصدر قلق كبير" ولدينا أدوات للتعامل معه".