عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حسن نية وجدية الغرب

بشرط.. إيران تعلن التوصل لاتفاق مربح للجميع في مفاوضات فيينا

علم إيران
علم إيران

أعلن كبير مفاوضي إيران في محادثات الاتفاق النووي علي باقري كني، اليوم الأربعاء، أنه "تم التوصل لأرضية في مفاوضات فيينا لاتفاق مُرض للجميع بشرط حسن نية وجدية الغرب".

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، قال كني، خلال اجتماعه مع لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، إن "إيران لم تجر بعد مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين".

رئيس وزراء إسرائيل: المعركة بدأت ضد إيران

تحاكي ضرب إيران .. مناورة سرية لـ الجيش الإسرائيلي بمشاركة مراقب أمريكي

وأضاف أنه "لا تزال هناك قضايا مهمة يجب التفاوض بشأنها والاتفاق عليها"، لافتًا "من حقنا رفع جميع العقوبات، لكن الطرف الآخر وافق حتى الآن على رفع بعضها".

وأفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، بأن المفاوضات مع إيران حول الصفقة النووية في مرحلتها الأخيرة، ولدى الأطراف عدة أسابيع للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف المسئول الأمريكي وفق ما نقلته "الشرق" السعودية: "الإيرانيون يعلمون جيدا أنه لم يعد هناك مجال لإطالة المفاوضات، وما نقوله "ليس تهديدا، ومحادثات فيينا حققت تقدما في تضييق هوة الخلافات".

ونوه بأن: "إيران قد تقرر عدم احترام بمسار العودة لالتزاماتها ونحن على استعداد بـ"خطة للطوارئ، وتقدم البرنامج النووي الإيراني لا يتركنا سوى أمام "أسابيع معدودة" للتوصل إلى اتفاق".

ولفت: "نتفاوض بشكل منفصل على الإفراج عن مواطنينا المحتجزين في إيران، وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية "مصدر قلق كبير" ولدينا أدوات للتعامل معه".

ايران محادثات الاتفاق النووي مفاوضات فيينا فيينا المفاوضات مع إيران

ترشيحاتنا

مشروعات قوانين واتفاقيات دولية .. ننشر جدول أعمال جلسات النواب المقبلة

سورة قرآنية تشفي جسدك وتزيد رزقك وترى بفضلها العجب في حياتك

مصادر من أوبك+ تستبعد زيادة الإنتاج رغم ارتفاع سعر النفط

بداية من مارس.. الحكومة: تطبيق إلزامي لمعايير جودة المنتجات المستوردة

وزير المالية: استطعنا تحقيق نمو في الإيرادات بأكثر من 10.5%

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..التعليم تنفي

بين الاكتئاب والغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

لضمان الجودة.. أول مارس بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

النيابة العامة: حبس المتهم محمد الملاح المعروف بـ المحلل الشرعي لإذاعته أخبارًا كاذبة

بعد قليل.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دجاج محشي خطوة بخطوة

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي والليمون بتكاليف بسيطة

غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لفيلم 11:11.. صور

نذر نفسه وماله لخدمة مرضى السرطان.. كيف ودع أهالي السيدة زينب عم ظاظا الجزار؟

فيديو

بعد سنواتٍ من الإلتزام.. فنانات خلعن الحجاب.. فيديوجراف

وجّهت الشكر لـ الداخلية.. وفاء عامر تكشف عن خسائر حريق عمارتها

جاهزة للتسليم الفوري.. تفاصيل وحدات جديدة لمتوسطي الدخل

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ