دعاء سهيل : السكر والسمنة وجهان لعملة واحدة |فيديو

قالت الدكتور دعاء سهيل ، خبيرة التغذية ، إنه يتم معالجة مريض السمنة على حسب الفئة العمرية والحالة الصحية وأسلوب الحياة الخاص به ، حتى يتم وضع النظام الغذائي المناسب له .



وأكدت دعاء سهيل ، خلال حوارها ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على فضائية “صدي البلد”، أن التخسيس أونلاين يعتبر توفيرا للوقت، مشيرة إلى أن السكر يسبب السمنة والسمنة تسبب السكر فهما وجهان لعملة واحدة ، فعندما يفقد المريض الوزن الزائد يتحسن مستوى السكر في الدم لديه.





وفي سياق آخر، قالت دكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك، موضحة أن تحديات الأكل من الأشياء التي تساعد على السمنة وزيادة الوزن حيث إنها تقوم بالضغط على المعدة وبالتالي تكبرها.



وأضافت أن الحالة الصحية تختلف من شخص إلى آخر وعليه يجب متابعة المريض طبيا من قبل الفريق حتى نحصل على النتيجة المطلوبة في أقصر وقت.



وتابعت دعاء سهيل، أن مريض السمنة لا يستجيب للطبيب عند وضع قائمة ممنوعات طويلة من الطعام، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن من خلال تناول أي نوع من الطعام ولكن بكميات أقل، موضحة أن علم التغذية علم كبير، وأنها تتبع مدرسة الكميات وليس النوعيات".

وأكدت أن ثقافة المجتمع المصري ترفض فكرة فرض بعض الأطعمة المعينة، ولذلك لا يستجيب لأي نظام غذائي يحتوي على ممنوعات، مشيرة إلى أن الشعب المصري لديه ثقافة جيدة حول كيفية خفض الوزن، ولكن أحيانًا لا يستطيع التحكم في شهيته.

