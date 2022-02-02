عاجل
منازلتك تستحق إعادة التفكير.. وزير الرياضة السابق يتغزل في محمد صلاح عباس شومان يرد على إسلام بحيري : التعرض لإمام المسلمين جهل وسفه أوبك+ توافق على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميا في مارس أخبار التعليم.. مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..الوزارة تنفي.. الخشت: إصدار العدد 12 من مجلة «الإنسانيات والعلوم الاجتماعية» بالتعاون مع الـ «إيمرالد» البريطانية نشرة التوك شو.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن المبالغ المتأخرة لـ المصدرين .. والأرصاد الجوية تحذر من طقس الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التف حوله الزوار.. صعيدي يعزف على الربابة بمعرض الكتاب ..فيديو

صدى البلد

في ثامن أيام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 ،والتي شهدت إقبالا متوسطا من المواطنين.

وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد بالإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية وقياس درجات الحرارة وتنظيم صفوف التذاكر.

شاهد المواطنون أحد رجال الصعيد العازف على الربابة كأحد الأنشطة التي يقدمها معرض القاهرة الدولي للكتاب علي الأغاني المختلفة وتفاعل المواطنون معه بالرقص والتصفيق.


وتعد الدورة إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، ودولة اليونان هي ضيف شرف الدورة الحالية، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية".

ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس.

كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، كما تشهد الدورة الحالية استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.

وتشمل الفعاليات كذلك برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر، كما أن هذه الدورة، ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 879 جناحًا.

ترشيحاتنا

ظلت في عنقها طوال العمر .. سر سلسلة الراحلة مديحة كامل

اعتبارًا من 15 مارس.. نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن خطابات الخدمات الطبية

بالإنفوجراف| بروتوكول بين التضامن والنقل لإتاحة محطات القطارات ومترو الأنفاق لذوي الإعاقة

أخبار البرلمان.. قانون لتجريم الإهمال الأسرى.. تغليظ عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

الجيش الإسرائيلي يطور منظومة دفاع صاروخي موجه بالليزر

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر: نسعى إلى إدماج المرأة في جميع مشروعاتنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..التعليم تنفي

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

الري تعلن خريطة سقوط الأمطار على مصر يومي الخميس والجمعة.. تفاصيل

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

النيابة العامة: حبس المتهم محمد الملاح المعروف بـ المحلل الشرعي لإذاعته أخبارًا كاذبة

مقتل شاب على أيدي أشقائه الثلاثة بطعنات نافذة في القلب بطنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دجاج محشي خطوة بخطوة

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي والليمون بتكاليف بسيطة

غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لفيلم 11:11.. صور

نذر نفسه وماله لخدمة مرضى السرطان.. كيف ودع أهالي السيدة زينب عم ظاظا الجزار؟

فيديو

بعد أزمة فيلم أصحاب ولا أعز .. كيف دافعت شهيرة عن منى زكي “فيديو”

بعد سنواتٍ من الإلتزام.. فنانات خلعن الحجاب.. فيديوجراف

وجّهت الشكر لـ الداخلية.. وفاء عامر تكشف عن خسائر حريق عمارتها

جاهزة للتسليم الفوري.. تفاصيل وحدات جديدة لمتوسطي الدخل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ