حفل توقيع كتاب "قضايا الفن التشكيلي".. السبت

ينظم يوم السبت الموافق ٥ من فبراير 2022 في الساعة السادسة مساءً ندوة وحفل توقيع كتاب "قضايا سوق الفن التشكيلى من وحى سوق الفن وعوالم الملكية الفكرية"، للباحث والمحامي في مجاليِّ الملكيَّة الفكريَّة وقانون سوق الفنِّ “ ياسر عمر امين ”، ضمن فعاليَّات الدورة الثالثة لمعرض مصر الدُّولي للفنون والمقام بأحد فنادق القاهرة.

محاولات جادة

يحضر حفل التوقيع كل من الفنانة التشكيلية والناقدة الدكتورة أمل نصر أستاذ بقسم التصوير ورئيس القسم الأسبق، كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والناقد الفنى الأستاذ سمير غريب الرئيس الأسبق للجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمدير الأسبق للأكاديمية المصرية للفنون بروما.

يناقش الحضور ما تضمَّنُه الكتابُ من قضايا وإشكاليات حول الممارسات الفنية، ومحاولات جادة خاضها الباحث "ياسر عمر أمين" تحكم سوق الفن فى إطار قانونى، وطرح العديد من النوصيات لوضع تشريعات قانونية من شأنها الحفاظ على حقوق الفنان.