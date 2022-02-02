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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تفحم 30 جثة وقعت داخل سوق بعد سقوط عمود كهرباء | فيديو

ضحايا الحادث
ضحايا الحادث

كشفت لقطات مرعبة لسوق مزدحم آثار سقوط عمود كهرباء أسفر عن مقتل 30 شخصًا بالكونغو .

 

تُظهر العديد من مقاطع الفيديو التي تم نشرها عبر تويتر من قبل  زوار السوق الآخرين في ماتادي كيبالا ، الكونغو ، حشودًا مذعورة تسير بين الجثث على الأرض يوم الأربعاء. 

يمكن سماع صراخ الناس في اللقطات المصورة بشكل لا يصدق ، حيث يخوض الناس في المياه العكرة فيما يبدو أنه شارع سوق غمرته المياه. 

 

وغرد أحد مستخدمي تويتر الذين تداولوا الفيديو: "مقتطف من الوضع في منطقة ماتادي كيبالا، لقد سقط  عمود كهرباء ذات  جهد عالي في سوق ماتادي كيبالا هذا الصباح هناك أكثر من 30 حالة وفاة.

 

ردًا على الفيديو ، كتب مستخدم آخر على تويتر شيئًا يترجم إلى: “اللهم الرحمة لشعبنا” فيما، يمكن رؤية بعض الجثث ملقاة فوق بعضها البعض بينما تنفصل أجساد أخرى عن بعضها البعض. تقريبا جميع الجثث تحت الماء جزئيا.

لقطات مرعبة عمود كهرباء مقتل سقوط تويتر

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