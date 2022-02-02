تفحم 30 جثة وقعت داخل سوق بعد سقوط عمود كهرباء | فيديو

كشفت لقطات مرعبة لسوق مزدحم آثار سقوط عمود كهرباء أسفر عن مقتل 30 شخصًا بالكونغو .

تُظهر العديد من مقاطع الفيديو التي تم نشرها عبر تويتر من قبل زوار السوق الآخرين في ماتادي كيبالا ، الكونغو ، حشودًا مذعورة تسير بين الجثث على الأرض يوم الأربعاء.

يمكن سماع صراخ الناس في اللقطات المصورة بشكل لا يصدق ، حيث يخوض الناس في المياه العكرة فيما يبدو أنه شارع سوق غمرته المياه.

وغرد أحد مستخدمي تويتر الذين تداولوا الفيديو: "مقتطف من الوضع في منطقة ماتادي كيبالا، لقد سقط عمود كهرباء ذات جهد عالي في سوق ماتادي كيبالا هذا الصباح هناك أكثر من 30 حالة وفاة.

ردًا على الفيديو ، كتب مستخدم آخر على تويتر شيئًا يترجم إلى: “اللهم الرحمة لشعبنا” فيما، يمكن رؤية بعض الجثث ملقاة فوق بعضها البعض بينما تنفصل أجساد أخرى عن بعضها البعض. تقريبا جميع الجثث تحت الماء جزئيا.