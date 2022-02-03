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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : مصر الأولى عربيا وأفريقيا فى صناعة الدواء

أدوية
أدوية

 قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن صناعة الدواء فى مصر تشهد اهتمام خاص خلال الفترة الأخيرة، وهيئة الدواء المصرية لها دور فى دعم صناعة الدواء والقدرات التصنيعية الموجودة، والذي ظهر في زيادة حجم الصادرات المصرية، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية تسير فى كافة الاتجاهات ففى الوقت الذى يتم تطوير العشوائيات وتوفر حياة كريمة وتنفيذ حزمة من المشروعات العملاقة والسياسية الخارجية للدولة المصرية ودعم المرأة والشباب كافة الملفات تشهد إنجازات غير مسبوقة.

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وأشار سلطان، إلى أن صناعة الدواء واحدة من أهم الصناعات على مستوى العالم، والنهوض بها وتنميتها يتطلب وجود بنية علمية وبحثية، كما أنها من الصناعات التي تتطلب إنفاقا ضخما، ومصر هى الأولى عربيا وأفريقيا فى صناعة الدواء، لكن هذه الصناعة تعرضت خلال عقود لتراكمات عرقلت تطورها، ولكن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام خاص من قبل القيادة السياسية مما انعكس على الصناعة وزيادة عدد الدول المصدر لها، والتي لا تنحصر فقط في الأسواق الأفريقية والعربية بل والعالمية.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك اهتمام بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تطور البيئة الرقابية وهو ما ساهم في تهيئة المناخ أمام مصنعي الدواء والمستثمرين، وكذلك دعم الهيئة لصناعة الدواء، وما ترتب عليه من تعزيز الصناعة المحلية، وتوطين الدواء، وتجلى ذلك أيضا في الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية، والمقرر أن تحققه خلال شهر.

محمد سلطان مجلس النواب صناعة الدواء هيئة الدواء المصرية الصناعة الصحة العالمية

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