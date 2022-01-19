خدمة إليكترونية.. هيئة الدواء تكشف عن الأدوية المغشوشة

نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح للمواطنين لكيفية اكتشاف الأدوية المغشوشة ، من خلال موقع رسمي تابع للهيئة .

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن هناك آلية تجعل المواطن يشعر بالاطمئنان على جودة وأمان وفاعلية الأدوية التي يتناولها .

وقالتهيئة الدواء المصرية أنه من أجل الحماية من الغش الدوائي أو من الأدوية المهربة وغير المسجلة ، من خلال الخدمة الإلكترونية ، والتي تستطيع من خلالها البحث عن الأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والمصرح بتداولها داخل جمهورية مصر العربية. ​

تحذير عامل من هيئة الدواء بشأن تخزين الأنسولين

نشرت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من النصائح والتحذيرات للمواطنين بشأن تخزين الإنسولين بالطريقة الصحيحة .

وأكدت هيئة الدواء المصرية، إن تخزين الانسولين في الثلاجة عند درجة حرارة (٢-٨) درجة مئوية.



وشددت هيئة الدواء المصرية، على ضرورة عدم تعرض الأنسولين للحرارة أو الضوء المباشر.

وفي منشور سابق لها نشرت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من النصائح للوقاية من نزلات البرد في إطار منشوراتها التوعوية.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، في بيانها، إن أبرز الإرشادات للوقاية من برد الشتاء:

ممارسة الرياضة يوميًا

الامتناع عن التدخين

تناول الأكل الصحي خاصة الخضار والفاكهة الطازجة

النوم لساعات كافية

شرب الماء بشكل مستمر

التهوية السليمة للمنزل في فصل الشتاء

منشور الهيئة

تحذير عاجل من الصحة بشأن حقنة البرد.. تسبب اختلال وظائف الكبد

جددت وزارة الصحة والسكان ، تحذيراً بخصوص استخدام ما يطلق عليه حقنة البرد ، وذلك من خلال منشوراً لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك ”.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنها تحذر بشدة من استخدام حقنة البرد ، أو كما يطلق عليها الخلطة السحرية ، حيث أنها تتكون من ( مضاد حيوي - كورتيزون - ومسكن للألم ).

خطورة المضاد الحيوي في حقنة البرد

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إنه فيما يخص المضاد الحيوي المكون الأول من ( حقنة البرد ) فإنها لا فائدة منها ولا تعالج نزلات البرد كون أن البرد عدوى فيروسية، والمضادات الحيوية تستخدم لعلاج العدوي البكتيرية.

خطورة الكورتيزون في حقنة البرد

وأشارت وزارة الصحة والسكان ، إلي أنه فيما يخص المكون الثاني من حقنة البرد ( كورتيزون ) فإن الإفراط في استخدامه يؤدي الى ضعف المناعة ويسبب عددا من المضاعفات وخاصة لمرضي السكر وإرتفاع ضغط الدم.

خطورة مسكنات الألم في حقنة البرد

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إنه فيما يخص المكون الثالث والأخير من حقنة البرد ( سكن للألم ) الاستخدام الزائد لها يسبب مشكلات لمرضي الكبد والقلب والسكر والربو ، كما أن الإفراط في تناولها يؤدي إلي اختلال وظائف الكبد .

منشور الوزارة

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام خلطة حقنة البرد

حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام ما يسمى شعبيا «حقنة البرد»، أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، والتي تكون خليطا من: المضاد الحيوي، والكورتيزون، ومسكن الألم.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه لا يوجد علاجا محددا لنزلات البرد، وإنما يتم استخدام بعض الأدوية التي تساعد على تخفيف بعض الأعراض، بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص.

ولفتت هيئة الدواء المصرية إلى أن الاستخدام الأمثل للأدوية يجب أن يكون وفقا للحالة الصحية لكل شخص على حدته، ونبهت لخطورة استخدام الكورتيزون؛ حيث أنه يسبب ضعفا في المناعة، ويؤثر بشكل مضر على مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم.



وأوضحتهيئة الدواء المصرية أن المضاد الحيوي بشكل عام لا يعالج نزلات البرد؛ لأنها عدوى فيروسية، وإنما يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، فضلا عن أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوماً لها على المدى البعيد.

هيئة الدواء استخدام مسكن الآلام وخافض الحرارة؛ يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد



وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن استخدام مسكن الآلام وخافض الحرارة؛ يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، والإفراط في استخدامه يسبب قرحة في المعدة، واختلال في وظائف الكلى.



يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الحفاظ على الصحة العامة للمواطن، وزيادة الوعي والتثقيف الدوائي، ومقاومة العادات الدوائية السيئة، ومساعدته في الحصول على الدواء بشكل آمن وفعال.

أكدت هيئة الدواء المصرية ،إن المستحضرات الموضعية المضادة لاحتقان الانف ، وبخاخات الأنف هي مستحضرات نستخدمها لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد، والإنفلونزا، والتهاب الجيوب الأنفية، والحساسية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية ؛ إن من الأشكال الصيدلية الموجودة للمستحضرات مايلي

نقط الأنف

بخاخ الأنف

ويحدث الاحتقان بسبب التهاب الممرات الأنفية، هذه هي التجاويف المجوفة والمملوءة بالهواء داخل أنفك ، توفر بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان (DNS) راحة فورية عن طريق تقليص الأوعية الدموية المتورمة في الممرات الأنفية، هذا يقلل من الالتهاب ويساعدك على التنفس بسهولة.