صحة النواب: أفريقيا سوق واعد للاستثمار فى الأدوية

ثمنت إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، انضمام مصر لمعاهدة وكالة الأدوية الإفريقية ،مشيرة إلى أن هذه المعاهدة تأتي فى إطار تشجيع الممارسات الجيدة الخاصة بالصحة العامة ، فضلا عن تفعيل أسس الشفافية والنزاهة بين الدول الأطراف فى المنتجات الطبية .

وأكدت “ عبد الحليم ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن مصر بدأت اتخاذ خطوات جادة فى مجال الصناعة الدوائية منذ صدور قانون هيئة تصنيع الدواء عام 2019 ، مشيرة إلى أن القارة السمراء تعد سوقا واعدة للاستثمار فى الأدوية ، ما يسهم فى استرداد مصر مكانتها فى تصنيع الدواء ، والقدرة على المنافسة وبقوة مرة أخرى.

وأوضحت عضو صحة النواب أن عائدات قطاع الأدوية على مستوى القارة، ضئيل جدا مقارنة بإجمالي العائدات العالمية لهذا القطاع، ومعاهدة وكالة الأدوية الإفريقية ستسهم فى إحداث التناغم بين الدول الأطراف للمنافسة وبقوة فى مجال الصناعة الدوائية.

ولفتت عضو صحة النواب إلى أن مصر عن طريق هذه المعاهدة ستبدأ فى تصدير كميات كبيرة من الأدوية لدول القارة بأكملها ، تتميز بالجودة والكفاءة فى التصنيع ، علاوة على السعر المناسب مقارنة بغيرها من الدول.

وأكدت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والاجتماعية لدى الاتحاد الإفريقي ميناتا ساميت، إيداع مصر الصك القانوني للانضمام إلى وكالة الأدوية الإفريقية.



وذكرت مفوضية الصحة والشؤون الإنسانية والاجتماعية -عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"- أن مصر هي الدولة رقم 19 من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي صادقت على المعاهدة.