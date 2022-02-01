عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب: أفريقيا سوق واعد للاستثمار فى الأدوية

صناعة الأدوية
صناعة الأدوية

ثمنت إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، انضمام مصر لمعاهدة وكالة الأدوية الإفريقية ،مشيرة إلى أن هذه المعاهدة تأتي فى إطار تشجيع  الممارسات الجيدة الخاصة بالصحة العامة ، فضلا عن تفعيل أسس الشفافية والنزاهة بين الدول الأطراف فى المنتجات الطبية .

 

وأكدت “ عبد الحليم ” فى تصريحات  لـ “ صدى البلد ” أن مصر بدأت اتخاذ خطوات جادة فى مجال الصناعة الدوائية منذ صدور قانون هيئة تصنيع الدواء عام 2019 ، مشيرة إلى أن القارة السمراء تعد سوقا واعدة للاستثمار فى الأدوية ، ما يسهم فى استرداد مصر مكانتها فى تصنيع الدواء ، والقدرة على المنافسة وبقوة مرة أخرى. 

txt

انضمام مصر إلى معاهدة وكالة الأدوية الإفريقية

txt

برلمانية:«وكالة الأدوية الأفريقية» فرصة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية

وأوضحت عضو صحة النواب أن عائدات قطاع الأدوية على مستوى القارة، ضئيل جدا مقارنة  بإجمالي العائدات العالمية لهذا القطاع، ومعاهدة وكالة الأدوية الإفريقية ستسهم فى إحداث التناغم بين الدول الأطراف للمنافسة وبقوة فى مجال الصناعة الدوائية.

 

ولفتت عضو صحة النواب إلى أن مصر عن طريق هذه المعاهدة ستبدأ فى تصدير كميات كبيرة من الأدوية لدول القارة بأكملها ، تتميز بالجودة والكفاءة فى التصنيع ، علاوة على السعر المناسب مقارنة بغيرها من الدول.

 

 وأكدت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والاجتماعية لدى الاتحاد الإفريقي ميناتا ساميت، إيداع مصر الصك القانوني للانضمام إلى وكالة الأدوية الإفريقية.
 

وذكرت مفوضية الصحة والشؤون الإنسانية والاجتماعية -عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"- أن مصر هي الدولة رقم 19 من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي صادقت على المعاهدة.

ايناس عبد الحليم لجنة الصحة وكالة الأدوية الأفريقية المنتجات الطبية هيئة تصنيع الدواء الاتحاد الافريقي ميناتا ساميت

ترشيحاتنا

شوبير يعلن تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة لجلسة 1 مارس

سيطرة مصرية.. نور الشربيني وعلى فرج يواصلان تصدر قمة التصنيف العالمي للاسكواش

التقديم 15 فبراير.. التنظيم والإدارة: 2000 وظيفة جديدة بمساجد الأوقاف.. تفاصيل

ارتفاع بنسبة 463% في مبيعات السيارات الكهربائية.. تاتا موتورز تتفوق على هيونداي

العالمي لفتوى الأزهر يطالب المجتمع بالوقوف إلى جانب ضحايا الابتزاز الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بمنتخب مصر ينفي إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

تقارير: إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل موقعة الكاميرون

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

منخفض جوي وأمطار .. الأرصاد تحذر من طقس الخميس والجمعة

لموظفى القطاع الخاص..تعويضات مادية عن كل سنة حال الفصل من العمل بالقانون الجديد

«صدى البلد» فى موقع العثور على جثتي شقيقين داخل شقتهما في القليوبية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكمات عنيفة.. رجل يعتدي على طفله الرضيع داخل مطعم .. شاهد

8 أفكار مبتكرة لتزيين حائط المنزل

باستخدام الموبايل.. اختبار جديد لاكتشاف كورونا في ثوان

نشرة المنوعات| مخلوق غريب يطارد صيادًا في عرض البحر.. ممرضة تعذب عجوزًا داخل دار مسنين.. رجلان يتسلقان مبنى يحترق لإنقاذ طفلة

فيديو

فيديو جراف.. دمار.. ماذا فعلت العاصفة مالك في أوروبا

أصدقاء مي حريري يحتفلون بعيد ميلادها وتحضر لأغنية جديدة

كارثة الشرابية.. اختناق 7 أفراد من أسرة واحدة.. فيديو

فيديو جراف.. تفاصيل المحظورات على العاملين بالقطاع الخاص

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ