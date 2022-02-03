الزراعة: الأورمان تستعد لاستقبال معرض زهور الربيع في دورته الـ 89

قام د.علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يرافقه المهندس محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير بمتابعة الاستعداد لافتتاح معرض زهور الربيع في دورته التاسعة والثمانين والمزمع انطلاقه يوم 19 فبراير الجاري حتى نهاية مارس القادم بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة ، وذلك بتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



وقال "عزوز" إن عدد المشاركين في المعرض بلغ حتى الآن 180 عارضا من منتجي الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى بعض المؤسسات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف أن اللجنة المنظمة للمعرض في حالة انعقاد دائم لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات لافتتاح المعرض مع إزالة أي معوقات أمام العارضين مشيرا إلى أن المعرض سوف يستمر حتى نهاية شهر مارس وذلك تزامنا مع احتفالات مصر بأعياد الربيع والأم وشم النسيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة ، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات ، فضلا عن توفير المطهرات، والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي .

والجدير بالذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، كذلك يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.