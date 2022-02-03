حرص جماهيري في سيناء لـ حضور مباراة مصر والكاميرون

حرصت جماهير محافظة شمال سيناء ، علي حضور مباراة فريق مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي امم أفريقيا أمام شاشات التلفاز بالكافتيريات والأندية والمقاهي.

حضر العشرات المباراة لمشاهدة طريقة أداء للمنتخب المصري متمنين له تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالمباراة قبل بدايتها.

تحقيق الفوز



وعبر الجماهير عن املهم في تحقيق الفوز لتحقيق الفوز أمام طموحات المصريين نحو التأهل الي النهائي لمقابلة فريق السنغال.



وقال ناصر العزازي ان أملهم في اللاعب محمد صلاح فخر العرب ورفاقه في تحقيق الفوز وان يحمي عرين مصر للدفاع عن مرحلة للوصول الي المباراة النهائية.

وطلبت احهزة الامن من أصحاب بالكافتيريات إدخال الطاولات داخل نطاق المقهى والكافتريات مراعاة للظروف التي تمر بها المنطقة.