إبراهيم سعيد ينتقد أداء مصطفى محمد ويعلق على أبو جبل:عامل مباراة كبيرة

علق إبراهيم سعيد علي أداء أبو جبل خلال مباراة منتخب مصر و الكاميرون، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وكتب إبرهيم سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر:ابوجبل ماشاء الله عليه عامل مباراه كبيره ثقه وتركيز.

كما علق علي أداء اللاعب مصطفي محمد قائلا: نفسي اشوف الادوار التكتيكية اللي كله بيتكلم عليها علي مصطفي محمد جوه الملعب دور تكتيكي اسمه انا واقف مش بعمل حاجه.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكاميرون

تنقل قنوات بين سبورت مباراة مصر والكاميرون في بطولة كأس أمم إفريقيا بينما جاءت القنوات المفتوحة كالتالي :

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.