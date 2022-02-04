الإعلان عن فيلم جديد من سلسلة الرعب الشهيرة Scream

أعلنت شركة باراماونت بيكتشرزعن تقديم نسخة خامسة من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة Scream، بعد نجاح الجزء الرابع الذي حقق إيرادات ملحوظة في دور العرض العالمية.

من المقرر أن يبدأ تصوير الجزء الجديد من سلسلة Scream في الصيف المقبل، وهو استكمال لأحداث وشخصيات الجزء الرابع الذي يعرض حاليا في السينمات.

تجاوزت إيرادات فيلم Scream المعروض حاليا في السينمات العالمية حاجز 100 مليون دولار، ومازال يحقق أرقاما مشهودة رغم المنافسة القوية مع فيلم سبايدر مان الجديد.

ويعد فيلم الصرخة أو Scream أحد أبرز سلاسل أفلام الرعب التي تحقق نجاحات ومشاهدات كبيرة، ويعشقها محبو هذه النوعية من الأعمال وهو من بطولة كورتني كوكس وديفيد أركيت.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور خمس وعشرين عاماً على سلسلة من حوادث القتل الوحشية التي هزت مدينة وودسبرو الهادئة، حيث يظهر قاتل جديد يستخدم قناع وجه الشبح، ويبدأ في استهداف مجموعة من المراهقين ليعيد إلى الحياة أسرار من ماضي المدينة الدموي. الفيلم من تأليف جايمس فاندربيلت & جاي بوسيك، ومستوحى من شخصيات من تأليف كيفن ويليامسون.

Scream من إنتاج شركات باراماونت بيكتشرز وسباي جلاس ميديا جروب، بروجكت إكس إنترتاينمنت، وراديو سايلانس.