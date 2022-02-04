موسم الحج والعمرة.. الحجر الصحي يعلن موقف اللقاحات الصينية بالسعودية

أعلن مصدر بالحجرالصحي التابع لوزارة الصحة، ان المعابر المصريه البحرية والبريه والمطارات مؤمنه بشكل كبير لمواجهة الفيروسات، وعلي رأسها فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، باستخدام أجهزة قياس درجات الحرارة، وباستخدام الاشعة تحت الحمراء في كل نقاط الدخول، بالإضافة الي أجهزة كاميرات المسح الحراري، بالأشعة تحت الحمراء، والبوابات الحرارية، والمتوفرة بالمطارات والموانئ.

شروط السفر للحج والعمرة

واكد المصدر في تصريحات لـ"صدي البلد" انه سيتم اقرار اجراءات احترازيه وقائية لموسم الحج والعمرة، من ضمنها شهادة صحية للمعتمرين وشهادة تطعيم وpcr قبل 72 ساعة على السفر.

واوضح، ان الشهادة الصحية تستخرج من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وسيتم نشر قائمة بتلك المستشفيات.

واضاف المصدر، ان التحاليل الخاصة بالحج والعمرة، يتم اجراؤها في المعامل المركزية بوزارة الصحة والمعامل الخاصة المعتمدة من الوزارة، وسيتم نشر قائمة بتلك المعامل.

ونوه بأن المسافرين بموسم الحج والعمرة سيتم تطعيم من لم يتلق منهم اللقاح فى المراكز المخصصة، مضيفا ان كل التطعيمات الموجوده في مصر مقبولة لدي الجهات السعودية، وبالنسبة للقاحات الصينية يتم اخذ الجرعة مالعززة من لقاح اخر خاصة بالسفر.

موسم الحج والعمرة

وأعلنت مصر للطيران، إجراءات جديدة أقرتها المملكة العربية السعودية، بشأن القادمين إليها من دول الخارج، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد وتحوراته، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وناشدت مصر للطيران، عملائها الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية بما في ذلك المواطنين السعوديين، بغض النظر عن حالة تحصينهم، ضرورة تقديم شهادة سلبية لفحص (PCR) أو (Covid-19 Antigen Test) لعينة تمت خلال 48 على الأكثر قبل موعد المغادرة إلى المملكة، ويٌستثنى من ذلك من هم أقل من (8) سنوات مع مراعاة أنظمة دول القدوم إلى المملكة المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

ونوهت مصر للطيران، بأنه يٌسمح للمواطنين السعوديين الذين تُظهر نتائج الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة بعد مٌضي (7) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة و (10) أيام لمن لم يستكمل جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة وذلك دون الحاجة لإعادة الفحص.

وقالت مصر للطيران: “بالنسبة للمواطنين السعوديين المغادرين إلى خارج المملكة، يجب التأكد من تلقيهم الجرعة التنشيطية من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى منهم (3) أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية باستثناء الفئات العمرية أقل من (16) عاما أو الفئات المستثناة وفقًا لتطبيق (توكلنا)”.

وأوضحت مصر للطيران، أن هذه الإجراءات تسري اعتباراً من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت السعودية يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022، في ضوء تحديث إجراءات السفر الصادرة عن السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.