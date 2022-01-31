الصحة تعلن موقف السلالات الجديدة لمتحورات كورونا

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه في الأيام القليلة الماضية أصبحت بعض المصطلحات جزءا من الكوفيد- 19، مثل دلتاكرون، فلورونا، أوميكرون.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن العلماء يشاركون في تتبع التحورات الأحدث من الفيروس ومع ذلك، فإن Florona و Deltacron ليسا متحورات حقيقية.

وأوضح عبدالغفار، أن فلورونا عبارة عن إصابة بكل من الإنفلونزا وكوفيد-19 في نفس الوقت وهي إصابات مسجلة منذ بداية ظهور الفيروس منذ أكثر من عامين، كما لا يوجد ما يسمى دلتا كرون Deltacron، وهو مزيج من Delta و Omicron، لم يكن موجودا أبدا وقد يكون نتيجة لتلوث العينات في المعامل.

وأكد متحدث وزارة الصحة، أن 2.Omicron BA هو سلالة فرعية من Omicron ومع كونه يبدو أسرع انتشارا إلا أن الدراسات الصادرة من بريطانيا تشير إلى أن التطعيمات الموجودة حاليا هي أفضل في الحماية من متحورات 2.Omicron BA أكثر من 1.Omicron BA

وأفاد حسام عبدالغفار، أن مصطلح NeoCoV ليس فيروسا جديدا، بل ينتمي إلى جنس مختلف تماقا من فيروسات كورونا ولا توجد أدلة حتى اللحظة على أنه يصيب الإنسان أصلا، و لا توجد حتى هذه اللحظة متحورات وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها مثيرة للقلق سومی Alpha Beta 9 Gamma 9 Delta 9 Omicron.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، علي بقاء الحقيقة العلمية، أن تلقي التطعيم والجرعة التنشيطية في وقتها يقلل بشكل فعال من المرض الشديد والاحتياج لدخول المستشفيات.