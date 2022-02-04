شاهد تدريبات سيراميكا كليوباترا استعدادا للدورى الممتاز

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريبه اليومي استعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز .

في سياق آخر ، حددت إدارة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة مواعيد مباريات الدوري حتى انتهاء الدور الأول.

وجاءت مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

١٧ فبراير .. المصري وسيراميكا كليوباترا .. الجولة التاسعة .. ستاد الجيش ببرج العرب .. الساعة ٥:٣٠ مساء

٢٢ فبراير .. سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة .. الجولة العاشرة .. ستاد المقاولون العرب .. الساعة ٣ عصرا

٢٨ فبراير .. الشرقية للدخان وسيراميكا كليوباترا .. الجولة ١١ .. ستاد بتروسبورت .. الساعة ٣ عصرا

٨ مارس .. سيراميكا كليوباترا وسموحة .. الجولة ١٢ .. ستاد المقاولون العرب .. الساعة ٥:٣٠ مساء

١٠ أبريل .. إنبي وسيراميكا كليوباترا .. الجولة ١٣ .. ستاد بتروسبورت .. الساعة ٩:٣٠ مساء

١٥ أبريل .. سيراميكا كليوباترا وفيوتشر .. الجولة ١٤ .. ستاد المقاولون العرب .. الساعة ٩:٣٠ مساء

١٩ أبريل .. طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا .. الجولة ١٥ .. الجولة ستاد جهاز الرياضة العسكري .. الساعة ٩:٣٠ مساء

٢٧ أبريل .. بيراميدز وسيراميكا كليوباترا .. الجولة ١٦ .. ستاد الدفاع الجوي .. الساعة ٩:٣٠ مساء

٣٠ أبريل .. سيراميكا كليوباترا والأهلي .. الجولة ١٧ .. ستاد المقاولون العرب .. الساعة ٩:٣٠ مساء

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