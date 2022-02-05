فيديو جراف.. زوج المطربة مايا نعمة ينطق الشهادتين على الهواء

ظهر شربل أبو خطار وزوجته المطربة اللبنانية مايا نعمة، مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، في حلقة من برنامج «فوق 18»، لتتناول فيه الزواج المختلط بين مختلف الديانات، لا سيما وأن شربل مسيحي الديانة، وزوجته مايا مسلمة.



زواج مايا نعمة من شربل أبو خطار

ووجهت المذيعة تساؤلًا إلى الزوجين عن مدة زواجهما، ليجيب شربل بأنهما متزوجان منذ ما يقرب من سنتين، وقالت مايا نعمة حول تجربة زواجها المدني، إنها ولدت من أم مسيحية وأب مسلم، وأضافت مايا نعمة أنها تربت على التسامح مع الله لا التعصب الديني، مؤكدة أن الدين التعامل.

وحول ديانة الأطفال الذين سوف ينجبانهما، أجاب زوج مايا نعمة بأنه سوف يترك الحرية لأبنائه للاطلاع على الأديان واختيار دينهم، وأكدت مايا نعمة أنها ليست ضد أن يختار أبناؤها دينهم بأنفسهم أيضًا، قائلة: «أنا بعرف كل الطرق إلى الله».

وخلال الحلقة حضر شيخ لبناني، ليعلق على زواج المسلمة بمسيحي وليس العكس، بأنه لا يجوز، ووجه سؤالًا إلى الزوج المسيحي شربل، قائلًا: «هل تعترف بالنبي محمد والقرآن»، ليؤكد أنه يعترف بالفعل، فيرفض الشيخ اللبناني هذا الزواج لأنه سيحدث خلافات في المحاكم الأسرية لاختلاف التشريعات بين الزوجين.

وفاجأ شربل أبو خطار - زوج مايا نعمة - الجميع بنطق الشهادتين على الهواء، قائلًا: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله»، فيجيب الشيخ اللبناني بأن الزواج صحيح في هذه الحالة لأنه أعلن إسلامه.

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