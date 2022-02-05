عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. زوج المطربة مايا نعمة ينطق الشهادتين على الهواء

صدى البلد

ظهر شربل أبو خطار وزوجته المطربة اللبنانية مايا نعمة، مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، في حلقة من برنامج «فوق 18»، لتتناول فيه الزواج المختلط بين مختلف الديانات، لا سيما وأن شربل مسيحي الديانة، وزوجته مايا مسلمة.

بعد زواجها لمدة عامين من مسيحي.. زوج المطربة مايا نعمة ينطق الشهادتين

 


زواج مايا نعمة من شربل أبو خطار

ووجهت المذيعة تساؤلًا إلى الزوجين عن مدة زواجهما، ليجيب شربل بأنهما متزوجان منذ ما يقرب من سنتين، وقالت مايا نعمة حول تجربة زواجها المدني، إنها ولدت من أم مسيحية وأب مسلم، وأضافت مايا نعمة أنها تربت على التسامح مع الله لا التعصب الديني، مؤكدة أن الدين التعامل.

وحول ديانة الأطفال الذين سوف ينجبانهما، أجاب زوج مايا نعمة بأنه سوف يترك الحرية لأبنائه للاطلاع على الأديان واختيار دينهم، وأكدت مايا نعمة أنها ليست ضد أن يختار أبناؤها دينهم بأنفسهم أيضًا، قائلة: «أنا بعرف كل الطرق إلى الله».

وخلال الحلقة حضر شيخ لبناني، ليعلق على زواج المسلمة بمسيحي وليس العكس، بأنه لا يجوز، ووجه سؤالًا إلى الزوج المسيحي شربل، قائلًا: «هل تعترف بالنبي محمد والقرآن»، ليؤكد أنه يعترف بالفعل، فيرفض الشيخ اللبناني هذا الزواج لأنه سيحدث خلافات في المحاكم الأسرية لاختلاف التشريعات بين الزوجين.

وفاجأ شربل أبو خطار - زوج مايا نعمة - الجميع بنطق الشهادتين على الهواء، قائلًا: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله»، فيجيب الشيخ اللبناني بأن الزواج صحيح في هذه الحالة لأنه أعلن إسلامه.

وللمزيد حول آخر أخبار الفنانة مايا نعمة  وزواجها من مسيحي.. تابع الفيديو جراف التالي:

شربل أبو خطار مايا نعمة مسيحي الديانة من شربل أبو خطار الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. شغل مصريين .. سر زجاجة أبوجبل التي قادت مصر إلى نهائي البطولة

فيديو جراف.. قصة ملك التي تفترش رصيف شارع فيصل

زهايمر.. تفاصيل الأعمال الأخيرة في حياة الفنانة عايدة عبد العزيز.. فيديو جراف

فيديو جراف.. الطفولة والأمومة ينجح في إيقاف زواج طفلة بالمنيا

فيديو جراف.. هل تواجه أيتن عامر السجن بسبب 33 مليون جنيه

ترشيحاتنا

رئيس الكاف يتبرع بـ 200 ألف دولار للمجتمع الإسلامي في الكاميرون

بتصميم جديد .. بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 تظهر أثناء اختبارها

التعليم العالي: الإعلان عن منح مقدمة من مراكز هيلمهولتز بألمانيا والمنظمة الأوروبية للقانون للعام 2022/2023

القمة الافريقية تناقش تداعيات كورونا والتحديات الأمنية

تيتو جارسيا: مونتيري سيفوز على الأهلي.. وأجيري لا يفكر في الانتقام |خاص

ما رأي الشريعة الإسلامية في ختان الإناث؟ دار الإفتاء ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

خلافات سلايف..زوجة العم وراء مقتل الطفلة ساندي وإلقاء جثتها في جوال أمام منزلها بالصف

إغماءات رجال الإنقاذ.. آخر تطورات حادث طفل المغرب ريان

سر تأخر لحظات الحسم..لماذا يفشل إنقاذ الطفل ريان كلما أوشك على النجاح؟

كورونا حول العالم.. إصابات جديدة بالصين وأرقام قياسية في سنغافورة وتايلاند

رامي ربيعة: هزيمة الأهلي من مونتيري بخماسية تحفيز لموقعة مونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

أرقام قياسية تزين سجل الفراعنة.. ما سر زجاجة البركة التي احتفظ بها أبو جبل؟

فيديو

فيديو جراف.. زوج المطربة مايا نعمة ينطق الشهادتين على الهواء

فيديو جراف.. أنا كويس.. تعرف على آخر تطورات عمرو زكي الصحية

محمد رمضان يرد على نوال الزغبي بطريقة ساخرة.. فيديو

فيديو جراف.. كيف سقط الطفل ريان في البئر.. ومحاولات إنقاذه مستمرة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ