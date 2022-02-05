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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سماع الشهود فى دعوى ابنة رشوان توفيق لإلغاء توكيلين لوالدها .. اليوم

الفنان رشوان توفيق
الفنان رشوان توفيق

تنظر الدائرة الثالثة مدنى، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، الدعوى المدنية الُمقامة من نجلة الفنان القدير رشوان توفيق، المطالبة فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها إلى والدها.

ومن المقرر ان يستمع القاضي لأقوال الشهود فى القضية.

وكانت آية الله رشوان توفيق محمد، قد أقامت دعوى إلغاء توكيلين ضد والدها الفنان رشوان توفيق، ووزير العدل، ورئيس مكتب شهر عقاري نادي الصيد، بصفتهما.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3484 لسنة 2021، كلًا من رشوان توفيق، هبة الله رشوان، وجاء بها :«بموجب محضر التسليم المؤرخ 20 أغسطس 2001، الصادر بقرار رقم 250 بتاريخ 28 يونيو 1999 من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، تمتلك الطالبة قطعة الأرض رقم 7 بلوك رقم 13/ 15 منطقة غرب سوميد مجاورة 11 ، والبالغ مساحتها 699 مترا مربعا».

وتابعت الدعوى «أنه بموجب ترخيص مباني رقم 313 لسنة 2006، الصادر من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إدارة التراخيص قامت الطالبة ببناء فيلا فوق قطعة الأرض، حيث إنها سبق وحررت للمعلن إليه الأول توكيلا رسميا شاملا، تبين أنه استغله بإبرام عقد ابتدائي للفيلا وقطعة الأرض موضوع الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيلا عنها للمعلن إليها الثانية وقبضه مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري قيمة الأرض والفيلا وتوقيعه على العقد بصفته طرف أول بائع بدون علم الطالبة، وليس هذا فحسب بل تفاجأت الطالبة بقيام المعلن إليها الثانية بإقامة دعوى صحة توقيع على عقد البيع سند الدعوى مقيدة برقم 944 لسنة 2021 صحة توقيع قصر النيل.

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