برلماني: زيارة السيسي لبكين مهمة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجارى بين البلدين

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية، ولقاءه الرئيس الصيني "شي جين بينج"، لها أهمية بالغة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة وأن الصين شريك اقتصادي كبير لمصر كما أن الزيارة ستدعم التنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار "محسب"، إلى أن دولة الصين الآن تعد أقوى اقتصاديات العالم ومتوقع لها في المستقبل القريب أن تحتل المرتبة الأولى اقتصاديا في العالم وتتجاوز الولايات المتحدة، ولذا فإن تعزيز التعاون والشراكة معها خطوة هامة جدا لنقل التكنولوجيا الصينية في كثير من القطاعات في مصر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس لها دور في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً فى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية، مؤكدا أن الصين تنظر إلى مصر باعتبارها شريك اقتصادي وقوي بمحيطها الإقليمي.

ولفت "محسب"، أن الفترة الماضية شهدت تزايد الاستثمارات الصينية في مصر، في مختلف القطاعات، كما أن شركاتها لها دور بارز في نقل الخبرة التكنولوجية المتقدمة لنا في عدد من القطاعات الاقتصادية، وخاصة في مجالات التصنيع الدوائي والتقنيات الصناعية وباقي القطاعات المختلفة.