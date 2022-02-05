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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 5 أسلحة نارية وتنفيذ 490 حكما خلال حملة أمنية في كفرالشيخ

اللواء أشرف صلاح
اللواء أشرف صلاح درويش مدير أمن كفر الشيخ

شنت مديرية أمن كفر الشيخ، حملة أمنية مكبرة؛ استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي الأسلحة غير المرخصة والمتاجرين في المواد المخدرة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.  

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وتمكنت الحملات التي تمت بالتنسيق بين المباحث الجنائية وفرع الأمن العام بكفر الشيخ، من ضبط 5 أسلحة نارية «2 طبنجة، و 3 فرد خرطوش»، وضبط 590 جرام حشيش، و220 جرام هيروين، و850 جرام بانجو، بحوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وضبطت الحملة 36 قضية تموينية متنوعة شملت «عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص»، وغيرها من المخالفات المتنوعة.

 

كما حرَّرت الحملة المرورية 850 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 12 دراجة بخارية، وتمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 490 حكماً قضائياً متنوعاً ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة.

محافظة كفر الشيخ وزير الداخلية كفر الشيخ حوادث المخالفات المواد المخدرة مديرية أمن حملة أمنية مكبرة

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