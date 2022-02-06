نشرة أخبار البرلمان | تجربة تنسيقية شباب الأحزاب بين الماضي والحاضر والمستقبل بصالون الكيان.. وهذه عقوبة الاتجار في العملة غير المشروعة

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

نائب التنسيقية: مصر عملت على انخراط الشباب في الحياة السياسية واعتمدت عليهم



نشوى الشريف: كيان التنسيقية يذكر أسمه في الخير فقط.. وأمامنا الكثير لتحقيقه

نائب محافظ الجيزة: تنسيقية شباب الأحزاب نسيج متكامل لجيل واجه الفوضى من أجل استعادة مرجعيته



فيبي فوزي: مشاركة السيسي باحتفالية أولمبياد بكين مؤشر على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين





12 نوعا.. بضائع وأمتعة شخصية معفية من الضريبة الجمركية

1000 جنيه غرامة وحرمان من الخدمات.. أحذر عقوبة "تزويغ ابنك" من المدرسة

الحبس 3 سنوات وغرامة 5ملايين جنيه عقوبة الإتجار في العملة بطريقة غير مشروعة

ناجي الشهابي: التنسيقية تجربة رائدة وامتداد طبيعي لمنظمة الشباب