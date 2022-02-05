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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ناجي الشهابي: التنسيقية تجربة رائدة وامتداد طبيعي لمنظمة الشباب

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي رئيس حزب إرادة جيل، ان تنسيقية شباب الأحزاب كانت تجربة لابد منها، حيث إن مصر عاشت هذه التجربة في سبعينات القرن الماضي، من خلال منظمة الشباب والذي تخرح منها  سياسيون ومفكرون عظماء.


جاء ذلك خلال صالون التنسيقية النقاشي والذي تديره النائبة نشوى الشريف، من أجل استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وآخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

 

ونوه ناجي الشهابي أن تجارب الاحزاب السياسية كانت قاصرة، موضحا ان الاجتهادات التي كانت موجودة لم تأخذ مفهوم تأسيسي للشباب، لافتا إلى ان منظمة الشباب قدمت حينها سياسيين كبار مثل  مفيد شهاب وعلي هلال وأخرين، وهؤلاء تخرج من تحت ايديهم عشرات السياسيين والذين كانوا عصب الحياة السياسية بعد ذلك.


ونوه رئيس حزب ارادة جيل ان تنسيقية الشباب هي الامتداد الطبيعي لمنظمة الشباب، حيث انه لم يكن في مخيلة احد ان يكون هناك تنظيم يجمع شباب مصر داخل كيان واحد، بسبب وجود احزاب متعددة يوجد بينهم شحن سياسي وجو تنافسي والذي منع وجود إطار واحد جامع للشباب يعمل للمصلحة العامة، منوها إلى اهمية أن يكون هناك كيان واحد  يكون لديه افكار واحدة متفقة تهدف في النهاية إلى المصلحة العامة وليست الشخصية.

هذا وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالوناً نقاشياً منذ  قليل، من اجل استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج منها بالإضافة إلى تقييم مشاركة التنسيقية بالفعاليات المختلفة وآخرها النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ .


كما استعرض الصالون الذي المذاع على الصفحة الرسمية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدداً من التحديات التي واجهت النظام الحزبي والسياسي المصري خلال الفترة الماضية وكيفية التغلب عليها وشعار التنسيقية بخلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين عدد كبير من الرؤى والأفكار والتوجهات السياسية المختلفة بالإضافة إلى كيفية الدمج بين الأجيال المختلفة في الكيان سواء الأعضاء القدامى أو المنضمين حديثا عقب انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة.


وناقش الصالون تلك الموضوعات من خلال أجيال وخبرات مختلفة مع ضيوفه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وعلي حمودة نائب رئيس تكتل إحياء ليبيا وتدير الصالون الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين شرم الشيخ الحياة السياسية مجلسي النواب والشيوخ منتدى شباب العالم نشوى الشريف

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