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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد تخطي الـ2000 إصابة بكورونا.. نائب يطالب المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة

النائب أحمد الطحاوى
النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قال النائب أحمد الطحاوى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا 2000 إصابة يستلزم ضرورة وجود حملة إعلامية كبيرة لزيادة وعى المواطنين بالحصول على لقاح فيروس كورونا، خاصة أن المواطنين غير مقتنعين بالحصول على لقاح كورونا نظرا لتخوفهم من أن يضرهم.

 

وطالب الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" المواطنين بضرورة الالتزام  بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمستشفيات، وعدم دخول أى مواطن فى أى جهة حكومية بدون حصوله على لقاح كورونا.

 

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه فى ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا أصبح لزامًا على المواطنين الحصول على لقاح فيروس كورونا.

 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 1985 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 369011 حتى اليوم.

 

2298 إصابة بكورونا

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

 

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 437350 من ضمنهم 369011 حالة تم شفاؤها، و 22877 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

فيروس كورونا ارتداء الكمامة لقاح كورونا منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة والسكان

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