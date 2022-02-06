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أخبار البلد

الوزراء: نستهدف توليد 42% من الكهرباء بالطاقة الجديدة والمتجددة بحلول 2030

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف جميع محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي من محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، مُشددةً على أن جميع محطات الطاقة الشمسية في مصر تعمل بكامل طاقتها على مدار العام باختلاف فصول السنة، ودون التأثر بدرجات الحرارة.

وأشارت وزارة الكهرباءً إلى أنه تم إنشاء مختلف محطات الطاقة الشمسية في مصر بمواقع مخصصة تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال أيام العام دون الارتباط بفصل معين، مُؤكدةً أن إنتاج مصر من الطاقة الشمسية سجل نحو 4.5 ألف جيجاوات ساعة في عام 2021 بعد الانتهاء من تشغيل نحو 32 محطة شمسية، بالإضافة إلى المحطات أعلى المباني ومحطة أخرى بقدرة 26 ميجاوات تابعة لهيئة الطاقة المتجددة.

في سياق متصل، نجحت مصر في تحقيق طفرة في إنتاج الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تبني برنامج طموح للطاقة الجديدة والمتجددة، يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث بلغ إنتاج مصر من الطاقة الكهرومائية خلال عام 2021 حوالي 14ألف جيجاوات ساعة، كما سجلت مشروعات طاقة الرياح إنتاج نحو 5.4 ألف جيجا وات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة قرابة 4.5 ألف جيجاوات ساعة، بالإضافة إلى 86 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

مجلس الوزراء الوزراء محطات الطاقة الشمسية انخفاض درجات الحرارة

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