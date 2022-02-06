إعفاء بعض طلاب الثانوية العامة 2022 من امتحانات العربي والدين والتربية الوطنية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعفاء فئة معينة من طلاب الثانوية العامة 2022 من أداء امتحانات الثانوية العامة 2022 في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه في امتحانات الثانوية العامة 2022، فإن الطلاب المصريين العائدين من الخارج من بلاد غير ناطقة باللغة العربية، الذين يلتحقون بالصف الثالث الثانوي فور قدومهم لمصر، يتم إعفاؤهم من اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية، وفي هذه الحالة تطبق عليهم القواعد ويتم منحهم مصدقة بالمواد التي درسوها.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب المصريين مزدوجي الجنسية لدولة غير ناطقة باللغة العربية غير المقيمين بجمهورية مصر العربية، يجوز إعفاؤهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية ويعاملون معاملة الطالب الوافد، وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بدرجات المواد التي قام بدراستها فعلا، على أن يكون ذلك بناءً على رغبة ولي الأمر وإقرار كتابي منه، وذلك قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل، على ألا يستفيد من هذا القرار الطلاب المقيمون بجمهورية مصر العربية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الطلاب غير العرب إذا التحقوا بمدارس لغات يكون لهم الحق في الإعفاء من اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية (التربية الوطنية - التاريخ - الجغرافيا)، وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بالمواد التي درسها، ويرفق الطالب باستمارته قرار إلحاقه المنصوص به على الإعفاء من كل هذه المواد أو بعضها، على أن تخصص المدرسة لهم كشوفا مستقلة (150 د امتحانات)، ويكتب على الكشوف بخط واضح طلبة وافدين من غير الدول العربية ويعفون من أداء الامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية أو من بعض هذه المواد، والمدرسة مسئولة عن إخطار الطالب بذلك ويمنحون المصدقة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وافق على أن يلتزم الطلاب بأداء الامتحان في المواد التي قاموا بتسجيلها في استمارة التقدم الإلكترونية لهذا الامتحان، ويسمح للطلاب بتعديل أي من المواد التخصصية ما لم يؤدوا الامتحان فيها (وذلك بالنسبة للشعبة العلمية فقط)، كما وافق وزير التربية والتعليم على السماح لهؤلاء الطلاب بالتقدم لأداء الامتحان في المواد التي يرغبون في أداء الامتحان فيها، ويشترط لنجاحه الحصول على 50% من الدرجة الكلية.

وتنطلق رسميا امتحانات الثانوية العامة 2022 “الدور الأول” اعتبارا من السبت 11 يونيو 2022، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني من يوم السبت 13 أغسطس 2022.

24 فبراير.. آخر موعد لتسجيل استمارات الثانوية العامة 2022 الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد لتسجيل استمارات الثانوية العامة 2022 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم يوم الخميس 24 فبراير 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن آخر موعد لتسليم الطلاب لـ استمارات الثانوية العامة 2022 الإلكترونية للمدارس هو يوم الخميس 3 مارس 2022.

وأضافت وزارة التربية والتعليم: “يبدأ الطلاب تسليم استمارات الثانوية العامة 2022 الإلكترونية إلى المدارس يوم الأحد 20 فبراير 2022”.