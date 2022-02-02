التعليم:تحويل طالب الثانوية العامة من منتظم لمنازل حال قل حضوره عن 85%

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يشترط حضور طالب الثانوية العامة لـ 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم في امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم، “لن يسمح لطالب الثانوية العامة الذي لم يحقق حضور 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية بعد خصم أيام الغياب بدخول امتحانات الثانوية العامة كطالب منتظم، وسيكون عليه التقدم لأداء الامتحان كطالب يدرس بنظام المنازل خلال نفس العام”.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2022 فيما يلي :

الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2021 / 2022 المنقولون من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية او الخاصة او الرياضية والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها (ويشترط حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم

الطلاب الراسبون عام 2021 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة) لاداء الامتحان فيما رسبوا فيه او تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين

الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012/2013(بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده داخل جمهورية مصر العربية او من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا او تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي على نظام المنازل زلم يستنفذوا عدم مرات التقدم المسموح بها قانونا عليهم التوجه للجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الاعوام التي تقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بتجسيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على احقيتهم في التقدم

الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامةوتعيبوا عن اداء الامتحان في جميع المواد لدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا ولكن يحتسب ضمن الاعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم

في حالة اعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة (اسقاط قيد) بعد ثبوت العذر القهري وفقا لاحكام القرار الوزاري 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول اعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام كعام قيد الطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات هامة عن ضوابط التقدم ل امتحانات الثانوية العامة 2022

يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة 4 أعوام حيث يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين والعامان الآخران على نظام المنازل

لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط.

يحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

يحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي، إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب، وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد.