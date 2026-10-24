إزالة وتكسير 5 مواسير ري مخالفة ببحر الغرق في إطسا بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة لإزالة التعديات على البر الأيسر لبحر الغرق بنطاق مركز إطسا وأسفرت الحملة عن إزالة وتكسير 5 مواسير ري مخالفة تستخدم في ري أراض مخالفة بالظهير الصحراوي وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم.



حملة لإزالة التعديات على المجاري المائية

وجاءت الحملة بالتعاون بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري وهندسة ري إطسا والوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا وشرطة الري ومركز شرطة إطسا واستهدفت إزالة المخالفات الواقعة على البر الأيسر لبحر الغرق من الكيلو 18 حتى الكيلو 20.8 بنطاق إدارة ري غرب الفيوم وجرت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



استجابة لشكاوى المزارعين

وتأتي الحملة استجابة لشكاوى المزارعين من ضعف وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية الواقعة بنهايات الترع والمجاري المائية بسبب التعديات والممارسات المخالفة التي تؤثر على انتظام توزيع المياه وتحرم بعض المزارعين من الحصول على احتياجات أراضيهم.



تكثيف الحملات لحماية الموارد المائية

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الترع والأبحر والمجاري المائية بمختلف أنحاء المحافظة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات مع استمرار المتابعة وأعمال الإزالة بصورة دورية بالتنسيق بين الوحدات المحلية وأجهزة الري والجهات الأمنية وأكد المحافظ أهمية الحفاظ على الموارد المائية وضمان الاستخدام الأمثل لها وتحقيق العدالة في توزيع مياه الري وحماية حقوق المزارعين خاصة أصحاب الأراضي الواقعة في نهايات المجاري المائية بما يدعم القطاع الزراعي ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.