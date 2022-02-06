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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات رومانسية.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

لقاء الخميسي بصحبه
لقاء الخميسي بصحبه زوجها

احتفلت الفنانة لقاء الخميسي بعيد ميلاد زوجها عبد المنصف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت لقاء الخميسي صورة رومانسية بصحبه زوجها، وعلقت كاتبة: “كل لحظة وانت بخير وصحة وسلام يا حبيبي ربنا يحفظك لينا ويحميك ويراضيك بنحبك، لقاء أدهم آسر”.

ويعد أحدث أعمال لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعى، وألفت عمر، ومحمد العمروسى، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه.

الفنانة لقاء الخميسى لقاء الخميسي عبد المنصف مسلسل اجازة مفتوحة اخبار لقاء الخميسي

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