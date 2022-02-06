وتتكرر مأساة سيدنا يوسف.. كلمات مؤثرة للعراقي سيف عريبي في وداع الطفل ريان

كتب المؤلف والمنتج العراقي سيف عريبي كلمات مؤثرة في رثاء الطفل المغربي "ريان" عبر صفحته على إنستجرام .

وقال : " تتكرر المأساة ويصبح ريان.. مثل سيدنا يوسف.. والعالم أخوته.. ويسقط في بئر الحقيقة؛ ليكشف الوجه الأبشع للعالم.. كلمات المواساة لا تشفي.. وكلمات الأسف لا تفي ".

واستطرد العريبي: " مسلسل سخيف استمر لخمسة أيام .. لم يكن أبدا لطفل كهذا أن يعيش في عالم مأساوي بهذا القدر".



ووصف العريبي شعوره بمأساة ريان قائلا : " لقد انخلع قلبي حزنا علي رحيله .. كأنه إبني .. كنت اتمني ان اقرأ خبر خروجه من البئر .. كنت أتمنى أن تحدث معجزة " .



واختتم كلمته قائلا :" لا بأس يا بني .. نم يا صغيري .. الآن تنتهي حكاية قبل النوم أو بالأحرى حكاية قبل الموت .. أنت الآن في المكان الذي تستحقه وكذلك نحن أيضا".