من قعر البئر للجنة.. خالد الجندي: الطفل ريان من ملائكة البشر.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الطفل ريان من ملائكة البشر.. ولفظ ملاك مجازى لا يتعلق بمعتقد ولكنه متعلق بالطفل الذى صعد من قعر البئر إلى جنة عرضها السموات والأرض".



وأضاف"الجندى"، خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن إرادة الله عز وجل نافذه في خلقه ولا راد لقضاء الله تعالى مهما فعل البشر، مؤكداً أننا كبشر علينا تقبل قضاء الله وقدره كون إرادة الله غالبة، وتابع:"كل طفل لديه معية مع الله عز وجل".

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" : لدرجة أنني كنت أتابع بعض المحطات الأجنبية كانوا خصصوا أيضًا تغطية كاملة عن هذا الحادث".

وتابع: كان الأجانب يتمنوا أن ينجو الطفل ريان من هذا الفخ العميق الذي كان فيه، وشاءت إرداة الله أن تكون عكس ما يريده البشر .

وأخرجت فرق الإسعاف المغربية الطفل ريان ليل السبت ميتا من البئر التي ظل عالقا فيها لمدة خمسة أيام، وفق ما أعلن بيان للديوان الملكي.

وأصبح سبب وفاة الطفل ريان السؤال الرئيسي لدى كثير من الذين تابعوا أحدث سقوط الطفل في البئر، خصوصا وأن كل التصريحات ووسائل الإعلام المغربية أشارت إلى أن الطفل كان على قيد الحياة، لكن هذا ما لم يحدث حين أخرج الطفل ، وأعلنت وفاته فور نقله بسيارة الإسعاف والطائرة الهليوكوبتر.