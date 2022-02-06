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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: الطفل ريان انتقل إلى الجنة منذ وقوعه في الجب

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ   خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن الطفل ريان انتقل إلى الجنة منذ أن وقع في الجب.

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون " على " دي ام سي" : الأمور تجري بأمر الله، والمشيئة رهن  إرادته، والخلق عنده سواسية، لا معقب لأمره، فعال لما يريد.

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وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه "لعهلم يفقهون" على  " دي ام سي" : دروس كثيرة  نستطيع أن نحصل عليها من هذا الدرس، وخبر وفاة الطفل ريان مؤلم ، وقال تعالى "أم للإنسان ما تمنى"، وعلى الإنسان أن يدعو فقط ، واجابة الدعاء بإرادته هو والأمر أمره.


وأخرجت فرق الإسعاف المغربية الطفل ريان ليل السبت ميتا من البئر التي ظل عالقا فيها لمدة خمسة أيام، وفق ما أعلن بيان للديوان الملكي.

وأصبح سبب وفاة الطفل ريان السؤال الرئيسي لدى كثير من الذين تابعوا أحدث سقوط الطفل في البئر، خصوصا وأن كل التصريحات ووسائل الإعلام المغربية أشارت إلى أن الطفل كان على قيد الحياة، لكن هذا ما لم يحدث حين أخرج الطفل ، حيث أعلنت وفاته فور نقله بسيارة الإسعاف والطائرة الهليوكوبتر.

 

وقالت مصادر صحفية مغربية إن سبب وفاة الطفل ريان لم يتحدد بعد، حيث إنه سيتوقف على عملية تشريح الجثمان المتوقعة لمعرفة الأسباب الدقيقة للوفاة التي أحزنت جموع من تابعوا عملية إنقاذه في العالم.

وكانت مصادر مغربية أكدت  أنه جرى عملية تشخيص أولية للطفل عندما تم العثور عليه، فوجدوا أنه كان يعاني من كدمات في الرأس وكسور على مستوى الرقبة وكسور على مستوى العمود الفقري، وهي إصابات ربما تكون سببا في وفاة الطفل ريان.

خالد الجندي الطفل ريان لعلهم يفقهون الإسعاف المغربية مصادر صحفية مغربية

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