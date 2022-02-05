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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: البعض لا يفرق بين المغفرة والرحمة.. وهذا هو الصواب|فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الناس ممن لا يفرقون بين المغفرة والرحمة لم يقرأوا القرآن، مضيفا: “ الفرق بينهما أن المغفرة لا تجوز إلا للمؤمنين، لو واحد مشرك مينفعش تدعي له بالمغفرة، أما الرحمة تجوز للمؤمن وغير المؤمن، لو واحد غير مسلم جائز تقول ربنا يرحمه، والدليل أنك ممكن تدعي للأبوين ولو كانوا كافرين”.

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وأضاف الجندي، خلال برنامجه لعلهم يفقهون على "دي ام سي" :  الله سبحانه وتعالى لم يحدد نوع المذاق في قوله ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ)، موضحًا أن الآية تشمل كل إنسان سواء مسلما أو كافرا.

وتابع:  أن كلمة ذائقة في الآية تفيد أن مذاق مختلف من إنسان لآخر بغض النظر عن طريقة الموت، موضحًا أن هناك من يتذوق الموت وهو أعزب وأجمل ما يكون، وهناك من يعذب عذاب لا يعذبه أحد في العالمين.


قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجسد بعدالموت يتحول إلى جثمان ، والجثمان لايقال إلا للجثة، وطالما هو حي يسمى جسد.

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" : طول ما الجسد بدمائه سيموت، وإتلاف بنية الجسد تكون بالموت أو القتل.
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن كل نفس ذائقة الموت، متسائلا هل حدد الله نوع المذاق، وهل يتحدث في الآية عن المؤمنين ولا كل نفس، مؤكدا أن الحديث عن كل الناس، والجديد كلمة ذائقة، فمذاق الموت مختلف من إنسان لآخر بغض النظر عن طريقة الموت.


وأضاف الشيخ خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي": أن هناك من يتذوق الموت فيكون أحلى ما يكون وهناك من يتذوقه عذابا.
 

خالد الجندي لعلهم يفقهون الجسد بعدالموت يتحول إلى جثمان المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

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