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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المستكاوي: إحنا زعلانين على تعب المنتخب مش خسارته وفخورين بيه.. فيديو

المنتخب
المنتخب

علق  الناقد الرياضي  حسن المستكاوي، على خسارة المنتخب المصري  لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي فى المباراة  قائلاً: "فيه فرق بين الزعل والغضب وإحنا زعلانين على تعبهم ولما بنقول "هارد لك" بنقولها دائما للفريق الذي أدى وتعب لكنه خسر".  

وكشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” أن إرهاق اللاعبين بسبب خوض 4 مباريات مدتها 120  دقيقة وهي الأولى في تاريخ  الأمم الأفريقية، قائلاً: "مشفتش   في أي بطولة أربع مباريات بأشواط   إضافية   جهد بدني   رهيب".

وقال: "علينا الاعتراف  بأن منتخب السنغال كان قوياً ولابد أن نراجع الدروس والفوارق  فيما يخص السرعات والمهارات والقوة البدنية عندهم عالية جداً ولابد أن ندرك أن  اللاعبين لم يقصروا لكنهم مجهدين".

وتابع: "إحنا واجهنا منتخبات أفريقية بنفس القوة البدنية لكن اللاعبين كانوا مجهدين ولازم نطور مواقفنا الهجومية لالانا منذ بداية المباراة ماعرفناش نعمل حاجات هجومية مؤثرة كان كلها على أساس  فردي".

وأوضح أن خطة  المدير الفني كيروش، استخدم نفس الأسلوب في التشكيل  في مباراة القمة، والمباريات الثلاث السابقة والتي كانت الأصعب في البطولة ولكن هي طريقته وفلسفته ورؤيته".

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبي فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني، بينما أهدر بونا سار.

 

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