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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من رضا عبد العال عقب هزيمة منتخب مصر أمام السنغال

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أشاد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، بلاعبي المنتخب الوطني خلال بطولة كأس أمم أفريقيا رغم خسارة اللقب أمام السنغال فى المباراة النهائية.

وقال عبد العال، في تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "لاعبي المنتخب رجالة كانوا يلعبون بروح قتالية واصرار وعزيمة خلال مباريات البطولة ولكن التوفيق لم يحالفهم فى النهاية"

وأضاف: "خروج مصطفي محمد خاطيء بسبب تقديمه افضل مباراة له فى البطولة، وكان من المفترض مشاركة رمضان صبحي".

وخسر منتخب مصر، نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منافسه السنغال بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2، اليوم الأحد على ملعب باول بيا ستاديوم في الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثاني بعد نسخة 2017 في الجابون، فيما فاز المنتخب السنغالي بالمباراة بعد خسارة نهائي 2019.

رضا عبد العال الأهلى المنتخب الوطني كاس امم افريقيا السنغال

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