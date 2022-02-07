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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ عامين.. استراليا تفتح حدودها أمام الأجانب

استراليا تفتح حدودها
استراليا تفتح حدودها

أعلنت أستراليا، اليوم الاثنين، أنها ستفتح حدودها أمام المواطنين الأجانب بداية من 21 فبراير الجاري، شرط أن يكونوا قد تلقوا التطعيم كاملا ضد فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون، اليوم الاثنين، إن “مجلس الوزراء قرر إعادة فتح الحدود لجميع حاملي التأشيرات بداية من 21 فبراير الجاري، وأكدد أن ذلك سيكون مشروطا بإثبات تلقي جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

كما شدد موريسون على أن القيود الصحية والتدابير الحدودية التي اعتمدتها حكومات الولايات المحلية في البلاد ستستمر في التطبيق على جميع الوافدين إلى أستراليا.

وأغلقت أستراليا حدودها أمام الأجانب في مارس 2020 بسبب تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء العالم.

وكان عدد الأستراليين الذين سُمح لهم بالعودة إلى ديارهم محدودا.

وفي نوفمبر 2021، بدأت السلطات الأسترالية فتح حدودها بشكل تدريجي، وسمحت لمواطنيها الذين تم تطعيمهم بعبور حدودها دون حجر صحي، فضلا عن السماح بدخول فئات معينة من المواطنين الأجانب.

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