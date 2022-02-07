مسحة طبية للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة بالميراس

أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي والجهاز وأعضاء بعثة الفريق في أبو ظبي مسحة طبية جديدة صباح اليوم الاثنين، استعدادًا لخوض مباراة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب الكريكيت في أبو ظبي، في ختام استعداداته لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي في الدور ربع النهائي للبطولة.