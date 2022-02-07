عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مهلة 5 سنوات .. 6 فئات يطبق عليها قرارات إخلاء الأماكن المؤجرة

الإيجار القديم
الإيجار القديم

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدا الثلاثاء ، لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين والاتفاقيات المهمة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأربعاء المقبل ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى).

و تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

قرارات إخلاء الأماكن المؤجرة غير السكنية

ويستهدف القانون الجديد، تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

الأشخاص الاعتبارية المطبق عليها قانون إخلاء الأماكن المؤجرة

حددت المادة 52 من القانون المدني المصري ، الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ، الأشخاص الاعتبارية، والتى جاءت وفقا للآتي :

1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3 – الأوقاف.
4 – الشركات التجارية والمدنية.
5 – الجمعيات والمؤسسات المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة.
6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.

عرف المشرع المصري “الشخصية الاعتبارية” بأنها: كيانات من المنشآت التي تنشأ من مجموعة من الأموال والأشخاص الذين يتوفر لهم شخصية ذاتية مستقلة الهدف، لتشغيل هذه الشركة أو المنشأة، وذلك لتحقيق الأهداف التي أنشأت لها، وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص الطبيعي ومن الأمثلة: مؤسسة أو جامعة أو مستشفى أو مدرسة أو جمعية تعاونية أو حتى محل تجاري صغير.

 

مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة كورونا الاماكن المؤجرة القانون المدني المصري القانون المدنى الشخصية الاعتبارية

ترشيحاتنا

بعد دخول توشكي وشرق العوينات.. مستهدف توريد قمح محلي هذا العام 4 ملايين طن

وزيرة التضامن: الأمية والزيادة السكانية شبحان يأكلان ما يتحقق من تنمية

مهلة 5 سنوات .. 6 فئات يطبق عليها قرارات إخلاء الأماكن المؤجرة

2.4 مليون دولار تحويلات المصريين العاملين بدولة جيبوتي 

الحكومة:الانتهاء من نموذج مشروع محطة لـ تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية

مد فترة التسجيل للتقدم لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج حتى 20 فبراير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 هدفا.. زيزو يكسر رقم نجم تشيلسي القياسي فى تسجيل ركلات الترجيح

ميتا فيرس تعتذر لفتاة تعرضت لاغتصاب من 3 شخصيات على موقعها |تفاصيل

خسارة المنتخب أوقفت قلبه| تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة مهندس بـ بورسعيد

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

أحمد شوبير يكشف مكاسب منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا

بعد قرار الرئيس ..4 حالات لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي

تعاني مرضًا نفسيًا .. أمّ تذبح طفلها وتصيب شقيقته في أسيوط

48 ساعة .. الأرصاد : ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة والقاهرة تسجل 22

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنتوا رجالة وشرفتونا.. رسائل تحفيزية لمنتخب مصر.. وكأس العالم حلم المصريين

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

فيديو

إدعيلها .. شاهد رد مبروك عطية على رجل تسبب في وفاة والدته

عقب الخسارة أمام السنغال.. ماذا ينتظر منتخب مصر عقب كأس الأمم الأفريقية؟  "فيديو"

أخطأ في حق الوطن .. من هو محمد العطار الذي أسقطت جنسيته المصرية؟

تطورات جديدة.. تفاصيل مهمة كشفتها النيابة في مذبحة شقة الزمالك

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ