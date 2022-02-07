مهلة 5 سنوات .. 6 فئات يطبق عليها قرارات إخلاء الأماكن المؤجرة

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدا الثلاثاء ، لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين والاتفاقيات المهمة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأربعاء المقبل ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى).

و تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

قرارات إخلاء الأماكن المؤجرة غير السكنية

ويستهدف القانون الجديد، تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

الأشخاص الاعتبارية المطبق عليها قانون إخلاء الأماكن المؤجرة

حددت المادة 52 من القانون المدني المصري ، الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ، الأشخاص الاعتبارية، والتى جاءت وفقا للآتي :

1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

3 – الأوقاف.

4 – الشركات التجارية والمدنية.

5 – الجمعيات والمؤسسات المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة.

6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.

عرف المشرع المصري “الشخصية الاعتبارية” بأنها: كيانات من المنشآت التي تنشأ من مجموعة من الأموال والأشخاص الذين يتوفر لهم شخصية ذاتية مستقلة الهدف، لتشغيل هذه الشركة أو المنشأة، وذلك لتحقيق الأهداف التي أنشأت لها، وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص الطبيعي ومن الأمثلة: مؤسسة أو جامعة أو مستشفى أو مدرسة أو جمعية تعاونية أو حتى محل تجاري صغير.