رسميا.. المستشار حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب

أعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، فوز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب 2021 – 2026، وذلك بعد فوزه على النواب: محمد صلاح أبو هميلة، أحمد عبد الحكيم يوسف دراج، ومحمد مدينة.





ونصت المادة 12 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين



ويستعرض "صدى البلد" السيرة الذاتية للمستشار حنفي الجبالي المنافس الأبرز والوافد الجديد ببرلمان 2021:





1. مولده:

ولد في 14 يوليو 1949.









2. مؤهلاته:

- ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام "جيد جدًا".

- دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول".

- دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام "جيد جدًا".

- دكتوراة في القانون العام وعنوان الرسالة "المسئولية عن القوانين - دراسة مقارنة" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير "جيد جدًا".









3. تدرجه الوظيفي:





- معاونا بالنيابة العامة في 28/3/1976

- مساعدا بالنيابة العامة في 26/6/1977

- وكيلا للنائب العام في 6/8/1978

- وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية في 4 /1976

- وكيلا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية 7/1976

- وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية 10/ 1976

- مندوبا بمجلس الدولة في 29/11/1978

- عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978

- مستشارا مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9/3/1982

- مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982

- مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 30/10/1983

- مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20/9/1988

- رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16/7/1996

- نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21/3/2001

- رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا من سنة 2001 حتى سنة 2004

- رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في 23 يونيو 2018





4. مؤلفاته





- له العديد من الأنشطة العلمية المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري.

- شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

- تم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية، كما تم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.