المستشار حنفي الجبالي: أنتمي لأسرة بسيطة وحاصل على الدكتوراه بالقانون الدستوري

قال المستشار حنفي الجبالي، مرشح رئاسة مجلس النواب 2021، إنه شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية السابق، وحاصل على الدكتوراه في القانون الدستورى.





جاء ذلك في حديثه بعد إعلان ترشحه لمجلس النواب، قائلًا "يشرفنى التقدم بالترشح لرئاسة المجلس بعد فوزى مستقلًا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر"، متابعا "بدأت حياتى وكيلا للنائب العام ثم انتقلت إلى مجلس الدولة، ثم عُينت بالمحكمة الدستورية، وتدرجت بها حتى توليت رئاسة هيئة المفوضين، ثم رئيسا للمحكمة قبل انتهاء مسيرتى القضائية، وتوليت منصب الأمين العام لاتحاد المحاكم الدستورية العربية الذى يضم وجهاء القضاء الدستورى في الوطن العربي، وقدمت أبحاثا وأوراق علمية باللغات فى مجال القضاء الدستورى، خاصة ما يتعلق بالحقوق و الحريات، وأنتمى لأسرة بسيطة من ريف صعيد مصر".





وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بترشح كل من المستشار حنفي الجبالي، مدعوما من حزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، عن حزب الشعب الجمهوري، والنائب أحمد دراج – مستقل، والنائب محمد مدينة، عن حزب الوفد، وذلك علي منصب رئاسة المجلس، بعد تراجع الدكتور علي عبد العال عن الترشح حيث أدي اليمن الدستورية وغادر المجلس، وسط أسهم كبير للمستشار حنفي الجبالي.





وتنص المادة 12 من اللائحة أنه ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.





وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.





ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.