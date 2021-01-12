تحية للرئيس السيسي.. أبو العينين: ثورة 30 يونيو أتت بقيادة حكيمة رسمت رؤى المستقبل

قال النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب خلال كلمة ترشحه على منصب وكيل مجلس النواب أنه يشرفه بأن يرشح نفسه اليوم وان يساهم مع باقى الأعضاء فى ضناعة لتاريخ البرلمان الحديث تحت قيادة المستشار الجليل حنفي جبالي ".





وقال أبو العينين في كلمة له اليوم في البرلمان:" لدي تاريخ طويل في العلم السياسي وعندما كنت غير متواجد في البرلمان استغليت علاقاتي الشخصية لتصحيح أكاذيب الجماعات الإرهابية في العالم بعد ثورة 30 يوينو في أروقة البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الاوروبي والكونجرس الامريكي".





وأضاف أبو العينين:" ثورة 30 يونيو أتت بقيادة حكيمة رسمت رؤى المستقبل وتحقق أحلام المصريين وتحقق رؤية جديدة من نوع جديد وتحية لمن خطط وفكر ونفذ واستبق الاحداث وتحية للرئيس السيسي ".





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وأدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.





وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة. كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر وهو ما تم علي مستوي الفردي ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.





وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان، حيث نواب الفردي سيقومون بأداء اليمين الدستورية، ويغادرون القاعة، ويدخل كل من نواب القائمة،ويعقب ذلك إجراء انتخابات الرئيس والوكالة.



