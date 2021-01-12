أبو العينين من البرلمان: صححت أكاذيب الجماعات الإرهابية عن 30 يونيو في دول الاتحاد الأوروبي

يشرفني أن أشارك في الفصل التشريعي الجديد بكل آماله وطموحاتهم وانا شاركت في العديد من التشريعات والقوانين ومثلت مصر في الأروقة الدولية في البرلمان الأوروبي وتوليت منصب رئيس للبرلمان الأور ومتوسطي ورئيس لجان الصناعة والتعدين في الروقة البرلمان الأور ومتوسطي". ترشح النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب للترشح على منصب وكيل مجلس النواب، قائلا:"يشرفنيأنآمالهالعديدوالقوانينالدوليةالأوروبي وتوليت منصبالأور ومتوسطيالبرلمانالأور ومتوسطي".





وقال أبو العينين في كلمة له في البرلمان اليوم:" لدي تاريخ طويل في العمل السياسي، وعندما لم اكن نائبا في البرلمان استغليت علاقاتي الشخصية لتصحيح أكاذيب الجماعات الإرهابية في العالم بعد ثورة 30 يونيو في أروقة البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي عندما قلت كلمة الحق وقابلت الأمين العام للأمم المتحدة لتصحيح المفاهيم".





وأدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.









وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة. كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر وهو ما تم علي مستوي الفردي ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.





وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان، حيث نواب الفردي سيقومون بأداء اليمين الدستورية، ويغادرون القاعة، ويدخل كل من نواب القائمة،ويعقب ذلك إجراء انتخابات الرئيس والوكالة.



