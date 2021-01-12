مثلت مصر كثيرا في الأروقة الدولية.. أبو العينين يترشح على منصب وكيل مجلس النواب.. فيديو

أعلن النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ترشحه على منصب وكيل مجلس النواب، قائلا:" يشرفني أن أرشح نفسي اليوم وأن أكون معكم صانع لتاريخ البرلمان الحديث تحت قيادة المستشار الجليل حنفي جبالي ".





وتابع أبو العينين في كلمة له تحت قبة البرلمان اليوم:" يشرفني أن أكون بينكم و وكلكم تعرفون تاريخي، فأنا برلماني سابق لمدة 20 عاما مثلت مصر كثيرا في العديد من المحافل الدولية، أنا من أقدم البرلمانيين في قاعة البرلمان ".





وأكمل ابو العينين:" يشرفني ان أشارك في الفصل التشريعي الجديد بكل آماله وطموحاتهم وأنا شاركت في العديد من التشريعات والقوانين ومثلت مصر في الأروقة الدولية في البرلمان الأوروبي، وتوليت منصب رئيس البرلمان الأورومتوسطي ورئيسا للجنة الاقتصادية المالية ورئيس لجان الصناعة والتعدين في أروقة البرلمان الأورومتوسطي".





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وأدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.





وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة. كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر وهو ما تم علي مستوي الفردي ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.





وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان، حيث نواب الفردي سيقومون بأداء اليمين الدستورية، ويغادرون القاعة، ويدخل كل من نواب القائمة،ويعقب ذلك إجراء انتخابات الرئيس والوكالة.