ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مثلت مصر كثيرا في الأروقة الدولية.. أبو العينين يترشح على منصب وكيل مجلس النواب.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:52 م
النائب محمد أ[و العينين
النائب محمد أ[و العينين
Advertisements
هاني حسين
أعلن النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ترشحه على منصب وكيل مجلس النواب، قائلا:"  يشرفني أن أرشح نفسي اليوم وأن أكون معكم صانع لتاريخ البرلمان الحديث تحت قيادة المستشار الجليل حنفي جبالي ".

وتابع أبو العينين في كلمة له تحت قبة البرلمان اليوم:"  يشرفني أن أكون بينكم و وكلكم تعرفون تاريخي، فأنا برلماني سابق لمدة 20 عاما مثلت مصر  كثيرا في العديد من المحافل الدولية، أنا من أقدم البرلمانيين في قاعة البرلمان ".

وأكمل ابو العينين:"  يشرفني ان أشارك في الفصل التشريعي الجديد بكل آماله وطموحاتهم وأنا شاركت في العديد من التشريعات والقوانين ومثلت مصر في الأروقة الدولية في البرلمان الأوروبي، وتوليت منصب رئيس البرلمان الأورومتوسطي ورئيسا للجنة الاقتصادية المالية ورئيس لجان الصناعة والتعدين في أروقة البرلمان الأورومتوسطي".


وأدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الجلسة  تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة. كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر  وهو ما تم علي مستوي الفردي  ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان، حيث نواب الفردي  سيقومون بأداء اليمين الدستورية، ويغادرون القاعة، ويدخل كل من نواب القائمة،ويعقب ذلك إجراء انتخابات الرئيس والوكالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد| قاعة مجلس النواب تتزين لاستقبال الأعضاء الجدد.. غدا

نواب الفردي بمحافظة القاهرة ينتهون من أداء اليمين الدستورية

نواب الفردي بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية ينتهون من أداء اليمين الدستورية

نواب الفردي بمحافظات دمياط والغربية والمنوفية ينتهون من أداء اليمين الدستورية

نواب البرلمان يؤدون اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية.. صور

أبو العينين يدلي بصوته لانتخاب رئيس مجلس النواب.. فيديو

ترشيحاتنا

أول قرار من باتشيكو بعد فوز الزمالك على المصرى فى الدوري

خالد علي المنسق العام لـ صن داونز: سيرينو سيرحل بشرط.. موسيماني يجهز مفاجأة للجماهير.. وهذا موقفي من العمل في الأهلي

مايك بنس: وقتنا قارب على الانتهاء.. وإدارة بايدن تحل مكاننا

مطاردة الساحرات.. ترامب يعلق على التحرك لعزله: لا أريد عنفا

مفتي الجمهورية يهنئ سعد الدين وأبو العينين بانتخابهما وكيلين لمجلس النواب

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يكشف معلومات مهمة حول الاستحمام.. دراسة توضح علامتين لنقص الأوكسجين في الجسم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب

شاهد.. بورشه باناميرا الجديدة موديل 2021.. صور

مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور